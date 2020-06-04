Экс-глава Пентагона раскритиковал Трампа за идею применить армию против протестующих

Бывший глава Пентагона, генерал в отставке Джеймс Мэттис, остро раскритиковал инициативу президента США привлечь армию для подавления протестов в стране. По его словам, Трамп пытается не объединять, а разъединить американский народ.

Об этом сообщает CNN.

Мэттис призвал отбросить любое представление об американских городах как о "поле битвы", где военные в униформе должны доминировать.

"Дома мы должны использовать своих военных только тогда, когда в этом возникает очень редкая потребность со стороны губернаторов штатов. Если милитаризировать наш ответ, как это произошло в Вашингтоне, создается конфликт - ложный конфликт - между военными и гражданским обществом", - заявил Мэттис.

"Дональд Трамп - это первый президент в моей жизни, который не стремится объединить американский народ - даже не претендует на то, чтобы попробовать. Зато он пытается разъединить нас", - добавил он.

Отметим, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд умер в реанимации через несколько часов.

Мирные протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда постепенно переросли в массовые беспорядки.

Напомним, в район Вашингтона стянули около 1,6 тысяч военных, они находятся в повышенной боевой готовности.

Ранее Трамп пригрозил применением армии для подавления масштабных протестов, вспыхнувших в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает применения войск против протестующих в рамках "Закона о восстаниях".

Позже Трамп заявил, что уже не считает необходимым использование военных для подавления протестов в стране.