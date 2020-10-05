Экс-глава ОГХК Дэвис назвал свою версию увольнения

Экс-глава Объединенной горно-химической компании (ОГХК) Питер Дэвис считает, что потерял должность после того, как убрал с ОГХК чиновников-лоббистов убыточных контрактов.

Об этом он заявил в комментариях журналистам, пишет "Цензор.Бизнес".

"Я сделал все, чтобы коррупционная схема, выстроенная Фондом (госимущества, - ред.) с моими подчиненными, прекратила разорять ОГХК, за что поплатился увольнением", - заявил Дэвис.

По его словам, в ОГХК в августе начали расследование и выяснили, что причиной плохого финансового состояние предприятия является дебиторская задолженность компаний "Керамплюс", IMMCO, MCD за поставленную продукцию.

Из-за этого возникли серьезные кассовые разрывы, трудности с выплатой зарплат, финансированием текущей деятельности комбинатов ОГХК и остановка Вольногорского ГМК из-за нехватки топлива, говорит Дэвис.

В результате он уволил замов, которые создали проблемы в ОГХК, что и послужило, по его мнению, причиной его экстренной отставки.

"Мой приказ об отстранении Гогенко, Сомова и Кияшко послужил настоящей причиной моей экстренной отставки", - заявил он.

Напомним, ФГИУ уволил Питера Дэвиса 2 октября, обвинив в нарушении трудового контракта.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020 года ОГХК увеличила производство на обоих своих предприятиях.