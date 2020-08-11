ОГХК предоставила отчет за первое полугодие 2020 

Фото: ОГХК (из открытых источников)

Производственные показатели филиалов ОГХК продемонстрировали рост

Государственная Объединенная горно-химическая компания опубликовала отчет за первое полугодие 2020 года. Производственные показатели филиалов ОГХК - Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК - в большинстве своем продемонстрировали рост.

Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.

Иршанский ГОК произвел за первое полугодие 2020 года 92,4 тыс. тонн ильменитового концентрата, что на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В свою очередь производство дистен-силлиманитового порошковидного концентрата и дистен-силлиманитового крупного концентрата возросло на Вольногорском ГМК на 36% и 33% соответственно. Общий показатель производства дистен-силлиманитового концентрата составил 3,5 тыс. тонн.

Производство кварцевого песка на Вольногорском ГМК возросло с 7,4 тыс. тонн до 32,4 тыс. тонн. Объемы производства рутилового концентрата не превысили прошлогодние показатели.

Фото: динамика производства ОГХК (facebook.com / Питер Дэвис)

На ОГХК объясняют показатели роста сменой производственных ориентиров, нахождением новых рынков сбыта и новыми технологиями обогащения сырья.

"Мы создали для ОГХК новый финансовый план и программу модернизации, которые предполагают оптимизацию ресурсной базы предприятий, которые входят в структуру компании. Рациональный подход к производству и комплексное использование мощностей месторождений для нас не менее важно, чем показатели максимальной прибыли", - отметил врио главы правления ОГХК Питер Дэвис.

Напомним, ОГХК находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.

Активы ОГХК по итогам 2018 года оценены в 3,4 млрд грн.