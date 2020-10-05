Екс-глава ОГХК Девіс назвав свою версію звільнення

Екс-глава Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) Пітер Девіс вважає, що втратив посаду після того, як прибрав з ОГХК чиновників-лобістів збиткових контрактів.

Про це він заявив у коментарях журналістам, пише "Цензор.Бізнес".

"Я зробив все, щоб корупційна схема, побудована Фондом (держмайна, - ред.) з моїми підлеглими, припинила розоряти ОГХК, за що поплатився звільненням", - заявив Девіс.

За його словами, в ОГХК в серпні почали розслідування і з'ясували, що причиною поганого фінансового стану підприємства є дебіторська заборгованість компаній "Керамплюс", IMMCO, MCD за поставлену продукцію.

Через це виникли серйозні касові розриви, труднощі з виплатою зарплат, фінансуванням поточної діяльності комбінатів ОГХК і зупинка Вільногірського ГМК через брак палива, каже Девіс.

В результаті він звільнив заступників, які створили проблеми в ОГХК, що і послужило, на його думку, причиною його екстреної відставки.

"Мій наказ про відсторонення Гогенко, Сомова й Кияшко став справжньою причиною моєї екстреної відставки", - заявив він.

Нагадаємо, ФДМУ звільнив Пітера Девіса 2 жовтня, звинувативши у порушенні трудового контракту.

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2020 року ОГХК збільшила виробництво на обох своїх підприємствах.