ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Экс-глава ОГХК Дэвис назвал свою версию увольнения

Киев, Понедельник 05 октября 2020 16:55
Экс-глава ОГХК Дэвис назвал свою версию увольнения
Фото: Питер Дэвис (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Экс-глава Объединенной горно-химической компании (ОГХК) Питер Дэвис считает, что потерял должность после того, как убрал с ОГХК чиновников-лоббистов убыточных контрактов.

Об этом он заявил в комментариях журналистам, пишет "Цензор.Бизнес".

"Я сделал все, чтобы коррупционная схема, выстроенная Фондом (госимущества, - ред.) с моими подчиненными, прекратила разорять ОГХК, за что поплатился увольнением", - заявил Дэвис.

По его словам, в ОГХК в августе начали расследование и выяснили, что причиной плохого финансового состояние предприятия является дебиторская задолженность компаний "Керамплюс", IMMCO, MCD за поставленную продукцию.

Из-за этого возникли серьезные кассовые разрывы, трудности с выплатой зарплат, финансированием текущей деятельности комбинатов ОГХК и остановка Вольногорского ГМК из-за нехватки топлива, говорит Дэвис.

В результате он уволил замов, которые создали проблемы в ОГХК, что и послужило, по его мнению, причиной его экстренной отставки.

"Мой приказ об отстранении Гогенко, Сомова и Кияшко послужил настоящей причиной моей экстренной отставки", - заявил он.

Напомним, ФГИУ уволил Питера Дэвиса 2 октября, обвинив в нарушении трудового контракта.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020 года ОГХК увеличила производство на обоих своих предприятиях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Промышленность ФГИУОГХК
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь