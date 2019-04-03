Экс-глава Немецкого футбольного союза лишится поста в УЕФА

Фото: Райнхард Гриндель (dfb.de)

Организация вынуждена применить к нему жесткие меры

Бывший глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель лишится своего поста вице-президента УЕФА. Об этом информирует Die Welt.

"Он неплохой человек, но у нас нет другого выхода. Мы вынуждены применить к нему жесткие меры, - отметил представитель УЕФА. - Если он ушел из DFB по этическим причинам, то не может продолжить работу в УЕФА".

Ранее сообщалось, что Гриндель принял решение об уходе со своего поста из-за обвинений в корупции.

В частности, чиновник не проинформировал руководство DFB о дорогих часах, подаренных ему в 2017 году экс-главой Федерации футбола Украины Григорием Суркисом, который в то время, как и немецкий функционер, входил в исполком УЕФА. Кроме того, Гриндель не задекларировал дополнительный заработок в размере 78 тыся евро, полученный в период с июля 2016 по июль 2017 года.

Кроме того, 57-летнего специалиста называют виновником ухода из сборной Месута Озила, а недавно он раскритиковал главного тренер "бундестим" Йоахима Лева.