Екс-глава Німецького футбольного союзу втратить посаду в УЄФА

Фото: Райнхард Гріндель (dfb.de)

Організація змушена застосувати до нього жорсткі заходи

Колишній глава Німецького футбольного союзу (DFB) Райнхард Гріндель позбудеться своєї посади віце-президента УЄФА. Про це інформує Die Welt.

"Він непогана людина, але у нас немає іншого виходу. Ми змушені застосувати до нього жорсткі заходи, - зазначив представник УЄФА. - Якщо він пішов з DFB з етичних причин, то не може продовжити роботу в УЄФА".

Раніше повідомлялося, що Гріндель прийняв рішення про відхід зі свого поста через звинувачення в корупції.

Зокрема, чиновник не проінформував керівництво DFB про дорогий годинник, подарований йому в 2017 році екс-главою Федерації футболу України Григорієм Суркісом, який на той час, як і німецький функціонер, входив до виконкому УЄФА. Крім того, Гріндель не задекларував додатковий заробіток в розмірі 78 тисяч євро, отриманий у період з липня 2016 по липень 2017 року.

Крім того, 57-річного фахівця називають винуватцем відходу зі збірної Месута Озіла, а недавно він розкритикував головного тренер "бундестім" Йоахима Льова.