Экс-глава налоговой Верланов обжаловал свое увольнение в суде

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал иск в Окружной административный суд города Киева, в котором он требует отменить распоряжение Кабинета министров Украины о своем увольнении. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что иск был подан к Кабинету министров и налоговой.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 года №452-р, которым Сергей Верланов был уволен с должности главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности", - говорится в сообщении.

По мнению Верланова, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушает его трудовые права и законные интересы.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 24 апреля Кабмин принял решение уволить Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины. Он был назначен на эту должность в апреле прошлого года после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Через несколько дней, без конкурса, правительство назначило новым главой налоговой службы Алексея Любченко.

7 мая Верланов заявил, что сотрудники СБУ провели у него дома обыски.

"Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли", - отметил он.