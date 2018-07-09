Экс-глава МИД Великобритании объяснил свою отставку

Отставка Джонсона связана с отсутствием поддержки его позиции по Brexit

Ушедший в отставку с должности министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что решение оставить пост связано с тем, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit. Об этом он заявил в своем письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй и опубликованном в Twitter.

По словам Джонсона, он осознал, что его аргументы по Brexit мало кто поддерживает в правительстве.

"В пятницу я признал, что мои аргументы были поддержаны слишком малым числом для того, чтобы взять верх, и я поздравил вас (премьера страны Терезу Мэй, - ред.), как минимум, с достижением кабинетом (министров, - ред.) решения по дальнейшему движению вперед", - сообщил он в заявлении.

Джонсон считает, что идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Мэй, означает, что Великобритания "действительно направилась к статусу колонии".

При этом он поблагодарил сотрудников Министерства иностранных дел за плодотворную совместную работу.

"Я горжусь выдающимися сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей есть у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей", - отмечается в письме Джонсона.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 9, 2018

Напомним, также Джонсон заявил, что королевство в скором времени превратится в колонию Европейского союза.