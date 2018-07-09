Джонсон заявил о движении Британии к статусу колонии Евросоюза

Бывший министр иностранных дел Британии заявил, что Британия после Brexit превратится в колонию ЕС

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что королевство в скором времени превратится в колонию Европейского союза (ЕС). Об этом Джонсон написал в своем заявлении об отставке, передает Reuters.

Джонсон так прокомментировал договоренности Лондона с Брюсселем по Brexit. Документ предполагает создание зоны свободной торговли и составление перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

"Мы действительно движемся к статусу колонии, и многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этого конкретного соглашения", - написал Джонсон.

Напомним, сегодня, 9 июня, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку.