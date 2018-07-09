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Джонсон заявил о движении Британии к статусу колонии Евросоюза

НовостиПолитика    09.07.2018 - 20:54
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

Бывший министр иностранных дел Британии заявил, что Британия после Brexit превратится в колонию ЕС

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что королевство в скором времени превратится в колонию Европейского союза (ЕС). Об этом Джонсон написал в своем заявлении об отставке, передает Reuters.

Джонсон так прокомментировал договоренности Лондона с Брюсселем по Brexit. Документ предполагает создание зоны свободной торговли и составление перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

"Мы действительно движемся к статусу колонии, и многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этого конкретного соглашения", - написал Джонсон.

Напомним, сегодня, 9 июня, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. 

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Теги публикации: Евросоюз, Великобритания, борис джонсон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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