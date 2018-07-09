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Екс-глава МЗС Британії пояснив свою відставку

НовиниПолітика    09.07.2018 - 21:59
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

Відставка Джонсона пов'язана з відсутністю підтримки його позиції по Brexit

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, який пішов у відставку з посади,  повідомив, що рішення залишити пост зв'язано з тим, що в уряді не поділяють його позицію щодо Brexit. Про це він заявив у своєму листі про відставку, направленому прем'єр-міністру Терези Мей і опублікованому в Twitter.

За словами Джонсона, він усвідомив, що його аргументи щодо Brexit мало хто підтримує в уряді.

"У п'ятницю я визнав, що мої аргументи були підтримані занадто малим числом для того, щоб узяти верх, і я привітав вас (прем'єра країни Терезу Мей, - ред.), як мінімум, з досягненням кабінетом (міністрів - ред.) рішення щодо подальшого руху вперед", - повідомив він в заяві.

Джонсон вважає, що ідея Brexit "вмирає, задушена безглуздою невпевненістю в собі", а лінія, запропонована Мей, означає, що Британія "дійсно попрямувала до статусу колонії".

При цьому він подякував співробітникам Міністерства закордонних справ за плідну спільну роботу.

"Я пишаюся видатними співробітниками і співробітницями нашої дипломатичної служби. За останні кілька місяців вони показали, скільки друзів є у цієї країни по всьому світу, коли 28 урядів прийняли рішення про висилку російських шпигунів в якості безпрецедентного протесту проти замаху на вбивство Скрипалів", - наголошується в листі Джонсона.

Нагадаємо, також Джонсон заявив, що королівство незабаром перетвориться в колонію Європейського союзу.

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Теги публікації: Великобритания, борис джонсон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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