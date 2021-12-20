Экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО. За него внесли залог в 2,7 млн гривен.

"За Леонида Кожару был внесен определенный судом залог 2,7 млн гривен. Он покинул СИЗО", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-министр был задержан 25 марта 2020 года. В его доме 22 февраля этого же года был обнаружен бывший гендиректор канала "Интер" Сергей Старицкий с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра. В то же время Кожара и его супруга заявили, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Так, в начале правоохранители рассматривали дело как самоубийство, однако впоследствии заявили, что о данных, указывающих, что бизнесмена могли убить. После чего 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

Суд взял под стражу Кожару 27 марта, назначив залог в размере 14 млн гривен, а позже залог был уменьшен до 2,1 млн.

Впоследствии, 21 мая 2020 года экс-министр вышел из СИЗО, однако 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн и снова заключил под стражу.

Кожара был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года в правительстве Николая Азарова. Во время своей работы также был 19-м председателем ОБСЕ.