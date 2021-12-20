ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 декабря 2021 20:56
Экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО Фото: экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО. За него внесли залог в 2,7 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"За Леонида Кожару был внесен определенный судом залог 2,7 млн гривен. Он покинул СИЗО", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-министр был задержан 25 марта 2020 года. В его доме 22 февраля этого же года был обнаружен бывший гендиректор канала "Интер" Сергей Старицкий с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра. В то же время Кожара и его супруга заявили, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Так, в начале правоохранители рассматривали дело как самоубийство, однако впоследствии заявили, что о данных, указывающих, что бизнесмена могли убить. После чего 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

Суд взял под стражу Кожару 27 марта, назначив залог в размере 14 млн гривен, а позже залог был уменьшен до 2,1 млн.

Впоследствии, 21 мая 2020 года экс-министр вышел из СИЗО, однако 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн и снова заключил под стражу.

Кожара был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года в правительстве Николая Азарова. Во время своей работы также был 19-м председателем ОБСЕ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Леонид Кожара МИД Украины
NEWS
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге