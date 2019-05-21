Экс-глава КСУ Шевчук обжаловал свое увольнение

Экс глава Конституционного суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение. Об этом заявил его адвокат Андрей Федур, сообщают "Українськi Новини".

Адвокат подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева. Он просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.

"Сегодня Станислав Владимирович Шевчук подал жалобу на решение Конституционного Суда Украины", - заявил он.

Напомним, 14 мая уволили председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. В связи с этим, Станислав Шевчук заявил, что 14 мая в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". Он заявил, что за этой ситуацией стоит лично президент Украины Петр Порошенко и пообещал обратиться в суд и правоохранительные органы из-за событий в КСУ.

РБК-Украина писало, что в расследовании "Наші гроші" говорилось, что Шевчука могут уволить из-за влияния брата, который "надел" логотип Зе-команды. Судьи КСУ указали, что Шевчук пытался назначить в руководство секретариата суда бизнес-партнера своего брата. По данным Bihus.Info, часть судей КС уже давно не публично выражала недовольство влиянием брата Шевчука на Конституционный суд.