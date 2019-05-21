Екс-глава КСУ Шевчук оскаржив своє звільнення

Екс-голова Конституційного суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення. Про це заявив його адвокат Андрій Федур, повідомляють "Українські Новини".

Адвокат подав позов до канцелярії Окружного адміністративного суду Києва. Він просить суд відновити його і на посаді судді і на посаді голови КС.

"Сьогодні Станіслав Володимирович Шевчук подав скаргу на рішення Конституційного Суду України", - заявив він.

Нагадаємо, 14 травня звільнили голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука. У зв'язку з цим, Станіслав Шевчук заявив, що 14 травня в стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". Він заявив, що за цією ситуацією стоїть особисто президент України Петро Порошенко і пообіцяв звернутися в суд і правоохоронні органи через події в КСУ.

РБК-Україна писало, що в розслідуванні "Наші гроші" говорилося, що Шевчука можуть звільнити через вплив брата, який "надів" логотип Зе-команди. Судді КСУ вказали, що Шевчук намагався призначити у керівництво секретаріату суду бізнес-партнера свого брата. За даними Bihus.Info, частина суддів КС вже давно не публічно висловлювала невдоволення впливом брата Шевчука на Конституційний суд.