Экс-глава Государственного космического агентства возглавил "Прогресстех-Украина"

Директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина" стал бывший председатель Государственного космического агентства Украины Олег Уруский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Решение принял совет директоров международного холдинга Прогрестехгруп, в который входит "Прогресстех-Украина". Уруский официально вступит в должность 4 апреля.

"Компания "Прогресстех-Украина" является уникальной, она не боится трудностей, ее не пугают испытания и не останавливают препятствия. Для меня является высокой честью стать главой одной из мощнейших команд инженеров и менеджеров в Украине. В ответ на текущие вызовы мы задействуем новые возможности. "Прогресстех-Украина" перейдет на новые методики управления проектами и подготовки профессионального инженерного персонала, расширит перечень интеллектуальных сервисов, применит новые форматы организации международной кооперации и взаимодействия с заказчиками", - заявил Уруский.

Отмечается, что на должность руководителя компании Уруский назначен вместо Андрея Фиалковского, которого совет директоров ввел в состав Наблюдательного совета украинского сегмента Прогрестехгруп. Фиалковскому поручено координировать деятельность всех предприятий, созданных международным холдингом в Украине.

Напомним, ранее Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета Министров. В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до того был первым заместителем министра промышленной политики.

Прогрестехгруп (Progresstechgroup) является международным холдингом со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.

В Украине группу, кроме "Прогресстех-Украина", также представляют компании Тукана Инжиниринг Украина, Аэро ДС и Соирі Inc. "Прогресстех-Украина" предоставляет инженерные услуги и разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основным партнером и заказчиком "Прогресстех-Украина" является компания Boeing.