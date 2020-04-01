Екс-глава Державного космічного агентства очолив "Прогрестех-Україна"

Директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна" призначено колишнього голову Державного космічного агентства України Олега Уруського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Рішення ухвалила рада директорів міжнародного холдингу Прогрестехгруп, до якого входить "Прогрестех-Україна". Уруський офіційно вступить на посаду 4 квітня.

"Компанія "Прогрестех-Україна" є унікальною, вона не боїться труднощів, її не лякають випробування й не зупиняють перешкоди. Для мене є високою честю стати очільником однієї з найпотужніших команд інженерів і менеджерів в Україні. У відповідь на поточні виклики ми задіємо нові можливості. "Прогрестех-Україна" перейде на нові методики управління проєктами й підготовки фахового інженерного персоналу, розширить перелік інтелектуальних сервісів, застосує нові формати організації міжнародної кооперації та взаємодії із замовниками", - заявив Уруський.

Зазначається, що на посаду керівника компанії Уруського призначено замість Андрія Фіалковського, якого рада директорів ввела до складу Спостережної ради українського сегмента Прогрестехгруп. Фіалковському доручено координувати діяльність усіх підприємств, створених міжнародним холдингом в Україні.

Нагадаємо, раніше Уруський обіймав керівні посади на підприємствах та об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки й оборони України, секретаріату Кабінету Міністрів. У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України, до того був першим заступником міністра промислової політики.

Прогрестехгруп (Progresstechgroup) є міжнародним холдингом зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів у країнах Європи й Північної Америки, має 12 офісів по всьому світі.

В Україні групу, окрім "Прогрестех-Україна", також репрезентують компанії Тукана Інжиніринг Україна, Аеро ДС і Соupi Inc. "Прогрестех-Україна" надає інженерні послуги й розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основним партнером і замовником "Прогрестех-Україна" є компанія Boeing.