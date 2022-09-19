Экс-глава Госспецсвязи подозревается в незаконном начислении премий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

По данным следствия, генерал-лейтенант на протяжении 2018-2019 годов незаконно насчитал себе и приближенным к нему лицам премии и другие поощрительные выплаты. Экс-чиновник делал это вопреки действующему законодательству и без согласования с Кабмином.

Против него возбудили дело по ч. 3 ст. 426 УК Украины. Фигуранту уже объявили подозрение.

Бывшему главе Госспецсвязи грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается.