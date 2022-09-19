Экс-глава Госспецсвязи подозревается в незаконном начислении премий

Против бывшего главы Государственной службы специальной связи возбуждено уголовное дело за превышенные служебные полномочия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По данным следствия, генерал-лейтенант на протяжении 2018-2019 годов незаконно насчитал себе и приближенным к нему лицам премии и другие поощрительные выплаты. Экс-чиновник делал это вопреки действующему законодательству и без согласования с Кабмином.
Против него возбудили дело по ч. 3 ст. 426 УК Украины. Фигуранту уже объявили подозрение.
Бывшему главе Госспецсвязи грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается.
Напомним, НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Андрея Деркача. Его подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.
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