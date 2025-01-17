Екс-глава Банку Канади може замінити Трюдо в кріслі прем'єра, - Reuters

59-річний Карні оголосив про свою участь у виборах під час заходу в місті Едмонтон, позиціонуючи себе як аутсайдера, який не був частиною непопулярного уряду Трюдо.

Перед висуненням кандидатури на посаду глави Ліберальної партії, Карні подав у відставку з посади спеціального посланника ООН і залишив усі комерційні посади.

"Я пішов у відставку з усіх своїх посад ... розірвав усі свої зв'язки. Я повністю готовий", - сказав він.

Колишній голова Банку Англії Карні, балотується як аутсайдер з суттєвим фінансовим досвідом.

"Я збираюся повністю зосередитися на тому, щоб повернути нашу економіку на правильний шлях. Я допомагав долати численні кризи і допоміг врятувати дві економіки. Я знаю, як працює бізнес, і знаю, як змусити його працювати на вас", - сказав він під час своєї вступної промови.

Водночас, за словами консерваторів, між Карні й Трюдо немає великої різниці. Екс-глава банку Канади має тісні зв'язки з Трюдо, який у вересні минулого року призначив його головою робочої групи з питань економічного зростання.

"Як давній ліберальний інсайдер, радник принаймні з 2020 року Карні максимально далекий від аутсайдера", - йдеться в оприлюдненій у четвер заяві консерваторів.

Що відомо про Марка Карні

Карні працював у Goldman Sachs до того, як приєднався до канадського міністерства фінансів у 2004 році. У 2007 році його призначили головою Банку Канади, і йому швидко довелося мати справу з наслідками світової кризи 2008 року.

У 2013 році він обійняв посаду голови Банку Англії, ставши першою людиною, яка очолила два великі центральні банки.

Після того, як Карні залишив банк у 2020 році, його було призначено спеціальним посланником ООН з питань клімату та фінансів. Він також обіймав посаду топ-менеджера в Brookfield Asset Management і входив до ради директорів компаній, включаючи інвестора в облігації PIMCO і фінтех-гіганта Stripe.

У Reuters не виключають, що головним конкурентом Карні на посаду прем'єра Канади, буде колишній міністр фінансів Христя Фріланд. У грудні вона подала у відставку через політичні розбіжності, що стало поштовхом до відставки Трюдо.

Однак, зазначає агентство, новий прем'єр-міністр навряд чи пробуде на посаді довго.

"Уряд меншості може бути відправлений у відставку парламентом вже наприкінці березня, що призведе до виборів, на яких, згідно з опитуваннями, перемогу здобудуть офіційні опозиційні консерватори", - зазначає агентство.