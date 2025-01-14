Фріланд може поборотися за посаду прем'єра Канади, - CBC News

Колишня міністерка фінансів і віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд упродовж тижня може оголосити про намір поборотися за посаду голови Ліберальної партії. Якщо її оберуть, то вона автоматично замінить Джастіна Трюдо в кріслі прем'єр міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

За даними CBC News, Фріланд зробить офіційну заяву до того, як обраний президент США Дональд Трамп буде приведений до присяги наступного понеділка, 20 січня.

Зазначимо, Фріланд залишила кабінет міністрів у грудні на тлі розбіжностей із прем'єром. Після цього посилилися заклики про відставку Трюдо.

Пізніше у своєму акаунті в соцмережах вона повідомила, що у неї не було іншого виходу. Бо прем'єр запропонував обійняти посаду міністра без портфеля з обмеженою відповідальністю за відносини між США і Канадою.

Фріланд також розкритикувала дії Трюдо з управління економікою. Вона засудила "дорогі політичні хитрощі" і вимагала від нього тісніше співпрацювати з прем'єр-міністрами провінцій, щоб протистояти запропонованим Трампом тарифам на канадські товари.