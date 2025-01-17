Экс-глава Банка Канады может заменить Трюдо в кресле премьера, - Reuters

Бывший председатель Банка Канады Марк Карни объявил о намерении баллотироваться на пост лидера правящей Либеральной партии. Таким образом он имеет шансы стать новым премьер-министром Канады вместо Джастина Трюдо, объявившего об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

59-летний Карни объявил о своем участии в выборах на мероприятии в западном городе Эдмонтон, позиционируя себя как аутсайдера, который не был частью непопулярного правительства Трюдо.

Перед выдвижением кандидатуры на пост главы Либеральной партии, Карни подал в отставку с должности специального посланника ООН и оставил все коммерческие должности.

"Я ушел в отставку со всех своих должностей ... разорвал все свои связи. Я полностью готов", - сказал он.

Бывший председатель Банка Англии Карни, баллотируется как аутсайдер со значительным финансовым опытом.

"Я собираюсь полностью сосредоточиться на том, чтобы вернуть нашу экономику на правильный путь. Я помогал преодолевать многочисленные кризисы и помог спасти две экономики. Я знаю, как работает бизнес, и знаю, как заставить его работать на вас", - сказал он во время своей вступительной речи.

В то же время, по словам консерваторов, между Карни и Трюдо нет большой разницы. Экс-глава банка Канады имеет тесные связи с Трюдо, который в сентябре прошлого года назначил его председателем рабочей группы по вопросам экономического роста.

"Как давний либеральный инсайдер, советник по крайней мере с 2020 года Карни максимально далек от аутсайдера", - говорится в обнародованном в четверг заявлении консерваторов.

Что известно о Марке Карни

Карни работал в Goldman Sachs до того, как присоединился к канадскому министерству финансов в 2004 году. В 2007 году его назначили председателем Банка Канады, и ему быстро пришлось иметь дело с последствиями мирового кризиса 2008 года.

В 2013 году он занял пост председателя Банка Англии, став первым человеком, возглавившим два крупных центральных банка.

После того, как Карни покинул банк в 2020 году, он был назначен специальным посланником ООН по вопросам климата и финансов. Он также занимал должность топ-менеджера в Brookfield Asset Management и входил в совет директоров компаний, включая инвестора в облигации PIMCO и финтех-гиганта Stripe.

В Reuters не исключают, что главным конкурентом Карни на пост премьера Канады, будет бывший министр финансов Христя Фриланд. В декабре она подала в отставку из-за политических разногласий, что стало толчком к отставке Трюдо.

Впрочем, отмечает агентство, новый премьер-министр вряд ли пробудет на посту долго.

"Правительство меньшинства может быть отправлено в отставку парламентом уже в конце марта, что приведет к выборам, на которых, согласно опросам, победу одержат официальные оппозиционные консерваторы", - отмечает агентство.