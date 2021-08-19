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Экс-глава АПУ объяснил, почему попытка снять Кличко с должности главы КГГА потерпит неудачу

Автор: Наталия Гурковская

Бывший глава Администрации президента Украины Олег Рыбачук считает, что попытка снять Виталия Кличко с должности главы КГГА потерпит неудачу, если будет сделана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио НВ".

По его словам, разделить должности городского головы и председателя КГГА пытались и раньше, но все попытки оказались неудачными.

"Власть странным образом находит старые грабли и уверенно на них наступает ... Кличко не сдастся без боя, и его команда к такому сценарию готова", - сказал Рыбачук.

Кроме того, экс-глава АПУ отметил, что киевляне поддерживают действующего мэра больше, чем президента. Также у Кличко наименьший среди политиков негативный рейтинг.

Как сообщалось, назначение президентом председателем КГГА другого лица, которое не избирали киевляне, антиконституционно.

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Виталий Кличко