Экс-глава АПУ объяснил, почему попытка снять Кличко с должности главы КГГА потерпит неудачу

Бывший глава Администрации президента Украины Олег Рыбачук считает, что попытка снять Виталия Кличко с должности главы КГГА потерпит неудачу, если будет сделана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио НВ".
По его словам, разделить должности городского головы и председателя КГГА пытались и раньше, но все попытки оказались неудачными.
"Власть странным образом находит старые грабли и уверенно на них наступает ... Кличко не сдастся без боя, и его команда к такому сценарию готова", - сказал Рыбачук.
Кроме того, экс-глава АПУ отметил, что киевляне поддерживают действующего мэра больше, чем президента. Также у Кличко наименьший среди политиков негативный рейтинг.
Как сообщалось, назначение президентом председателем КГГА другого лица, которое не избирали киевляне, антиконституционно.