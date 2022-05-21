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Экс-генсек НАТО о поставках тяжелого вооружения Украине Германией: слишком нерешительны

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Суббота 21 мая 2022 13:25
Экс-генсек НАТО о поставках тяжелого вооружения Украине Германией: слишком нерешительны Фото: бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Валерия Полищук

Германия слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции. Берлин зависит от импорта российского газа, но четкая позиция правительства изменила бы всю динамику войны в Украине.

Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Нам нужно лидерство Германии", - подчеркнул он.

Бывший генсек НАТО призвал европейцев немедленно прекратить импорт нефти и газа из России.

"Безусловно, энергетическое эмбарго будет иметь свою цену. Однако по сравнению с ценой затяжной войны она будет небольшой", - заявил политик.

По его мнению, самым большим риском на сегодня является война на истощение.

"Русские являются экспертами в играх с неразрешенными конфликтами. Мы видим это в Грузии, в Молдове и на Донбассе в Украине, куда они вторглись в 2014 году. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы быстро закончить этот конфликт", - считает политик.

По его словам: наиболее эффективным средством для этого является прекращение финансирования "военной машины Путина".

"Это именно то, что мы должны сделать и именно для этого необходимо прекратить импорт нефти и газа", - заявил Расмуссен.

Ранее посол Украины в Германии Мельник обвинил немецкое правительство в сознательном затягивании поставок оружия. По его мнению, канцлер Шольц пытается дождаться прекращения огня, чтобы не следовать рекомендациям Бундестага.

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