Екс-генсек НАТО про постачання важкого озброєння Україні Німеччиною: занадто нерішучі

Німеччина занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції. Берлін залежить від імпорту російського газу, але чітка позиція уряду змінила б всю динаміку війни в Україні.

Про це заявив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

"Нам потрібне лідерство Німеччини", - підкреслив він.

Колишній генсек НАТО закликав європейців негайно припинити імпорт нафти і газу з Росії.

"Безумовно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Однак у порівнянні з ціною затяжної війни вона буде невеликою", - заявив політик.

На його думку, найбільшим ризиком на сьогодні є війна на виснаження.

"Росіяни є експертами в іграх з невирішеними конфліктами. Ми бачимо це в Грузії, в Молдові і на Донбасі в Україні, куди вони вторглися в 2014 році. Ми повинні зробити все необхідне для того, щоб швидко закінчити цей конфлікт", - вважає політик.

За його словами: найбільш ефективним засобом для цього є припинення фінансування "військової машини Путіна".

"Це саме те, що ми повинні зробити і саме для цього необхідно припинити імпорт нафти і газу", - заявив Расмуссен.