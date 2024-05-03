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Екс-генералу СБУ Наумову оголосили підозру у незаконному збагаченні

Фото: екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов ("Схеми")
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як повідомили РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, мова йде про Андрія Наумова.

ДБР разом з Офісом генпрокурора та Нацагентством з питань запобігання корупції виявило у екс-генерала СБУ Наумова необгрунтовані активи на суму 32,7 млн гривень.

Перебуваючи на керівних посадах СБУ, Наумов став власником:

  • автомобілю Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2,3 млн гривень, зареєстрованого на батька дружини;
  • автомобілю BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину;
  • майже 593 тисяч євро та понад 120 тисяч доларів.

 Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад 6500 євро кожен.

 

Що відомо про Наумова

Нагадаємо, Андрій Наумов був керівником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ і був звільнений з посади у 2021 році.

Проти Наумова відкрито дві кримінальні справи - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ) та шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень.

Екс-генерала СБУ оголосили у міжнародний розшук. Наразі він перебуває у Сербії. У вересні 2023 року Наумова засудили на рік, але він вже вийшов з в'язниці.

Сербія відмовляє Україні в екстрадиції Наумова, також, за даними ЗМІ, суд може ще раз розглянути справу колишнього генерала СБУ.

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