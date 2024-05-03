Екс-генералу СБУ Наумову оголосили підозру у незаконному збагаченні

Що відомо про Наумова

Нагадаємо, Андрій Наумов був керівником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ і був звільнений з посади у 2021 році.

Проти Наумова відкрито дві кримінальні справи - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ) та шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень.

Екс-генерала СБУ оголосили у міжнародний розшук. Наразі він перебуває у Сербії. У вересні 2023 року Наумова засудили на рік, але він вже вийшов з в'язниці.

Сербія відмовляє Україні в екстрадиції Наумова, також, за даними ЗМІ, суд може ще раз розглянути справу колишнього генерала СБУ.

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