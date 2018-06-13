Экс-футболист "Реала" Йерро возглавит сборную Испании на ЧМ-2018

Сегодня он проведет первую тренировку с национальной командой

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро будет работать в качестве главного тренера национальной команды на время проведения чемпионата мира-2018. Об этом сообщает пресс-служба сборной Испании.

На этом посту он заменит Хулена Лопетеги, об отставке которого стало известно ранее. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла такое решение после того, как Лопетеги был назначен на пост главного тренера "Реала". Глава организации Луис Рубилес выразил недовольство скрытым соглашением между специалистом и мадридским клубом. В конце мая тренер подписал новое соглашение с Футбольной федерацией Испании, рассчитаное до 2020 года.

Йерро ранее занимал должность спортивного директора национальной федерации. Сегодня он проведет первую тренировку с национальной командой.

Отмечается, что в 18:30 пройдет пресс-конференция с участием Йерро в сопровождении президента RFEF Луиса Рубилеса.

На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии, Ирана и Марокко.