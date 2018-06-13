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Інтерв'ю

Екс-футболіст "Реала" Йєрро очолить збірну Іспанії на ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    13.06.2018 - 15:17

Сьогодні він проведе перше тренування з національною командою

Колишній півзахисник мадридського "Реала" і збірної Іспанії Фернандо Йєрро буде працювати в якості головного тренера національної команди на час проведення чемпіонату світу-2018. Про це повідомляє прес-служба збірної Іспанії.

На цій посаді він замінить Хулена Лопетегі, про відставку якого стало відомо раніше. Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) ухваллила таке рішення після того, як Лопетегі був призначений на посаду головного тренера "Реала". Глава організації Луїс Рубілес висловив невдоволення прихованлою угодою між фахівцем і мадридським клубом. Наприкінці травня тренер підписав нову угоду з Футбольною федерацією Іспанії, розрахованою до 2020 року.

Йєрро раніше обіймав посаду спортивного директора національної федерації. Сьогодні він проведе перше тренування з національною командою.

Зазначається, що о 18:30 відбудеться прес-конференція за участю Йерро в супроводі президента RFEF Луїса Рубілеса.

На груповому етапі ЧС-2018 іспанці зіграють зі збірними Португалії, Ірану і Марокко.

Головний тренер збірної Іспанії звільнений за день до старту ЧС-2018 "Реал" виплатить Федерації футболу Іспанії компенсацію за Лопетегі
Теги публікації: ЧМ-2018, сборная Испании, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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