Екс-форвард збірної України перебрався до аутсайдера баскетбольної Суперліги

"Черкаські Мавпи" підписали досвідченого нападника Андрія Агафонова з одеського колективу БІПА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
37-річний важкий форвард підсилив аутсайдера чемпіонату України. Вихованець одеського баскетболу став другим новачком черкащан у міжсезоння.
Агафонов попередній сезон розпочав у складі румунського КСМ "Тиргу-Жіу", а завершив на батьківщині. У складі команди БІПА він набирав у середньому 14 очок, робив 7.8 підбирань, 3.7 передачі, 0.6 перехоплень за понад 28 хвилин на паркеті. Стараннями ветерана одесити здобули "бронзу".
Напередодні "Мавпи" оголосили про перехід форварда Кальніченка. Екс-лідер "Миколаєва" минулий сезон провів у румунському "Сібіу". Раніше черкащани продовжили контракти з п'ятьма виконавцями та головним тренером Сліпенчуком.
Уродженець Одеси, виховувався у Київському спортивному ліцеї-інтернаті. У складі КЛСІ дебютував у Першій лізі десятикласником.
Згодом опинився в "Хіміку" з Южного. Здобув 5 бронзових медалей чемпіонату України. У 2010 році перебрався в столичний "Будівельник". У лавах киян здобув "золото" Суперліги 2010/11 та Кубок України-2012. Потім захищав кольори "Одеси".
У 2014-му розпочав закордонний період ігрової кар'єри. Виступав у чемпіонатах Німеччини, Литви, Румунії та Угорщини. Після повернення на батьківщину три роки тому пограв за "Тернопіль" і "Одесу". Кольори збірної України захищав на рубежі 00-х і "десятих".
До слова, раніше збірна України програла Хорватії півфінал прекваліфікації до Олімпіади.
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