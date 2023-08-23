Экс-форвард сборной Украины перебрался в аутсайдер баскетбольной Суперлиги

"Черкасские Мавпы" подписали опытного нападающего Андрея Агафонова из одесского коллектива БИПА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
37-летний тяжелый форвард усилил аутсайдера чемпионата Украины. Воспитанник одесского баскетбола стал вторым новичком черкащан в межсезонье.
Агафонов предыдущий сезон начал в составе румынского КСМ "Тыргу-Жиу", а завершил на родине. В составе команды БИПА он набирал в среднем 14 очков, делал 7.8 подборов, 3.7 передачи, 0.6 перехватов за более чем 28 минут на паркете. Стараниями ветерана одесситы завоевали "бронзу".
Накануне "Обезьяны" объявили о переходе форварда Кальниченко. Экс-лидер "Николаева" прошлый сезон провел в румынском "Сибиу". Ранее черкащане продлили контракты с пятью исполнителями и главным тренером Слипенчуком.
Уроженец Одессы, воспитывался в Киевском спортивном лицее-интернате. В составе КЛСИ дебютировал в Первой лиге в десятом классе.
Впоследствии оказался в "Химике" из Южного. Завоевал 5 бронзовых медалей чемпионата Украины. В 2010 году перебрался в столичный "Будивельник". В рядах киевлян завоевал "золото" Суперлиги 2010/11 и Кубок Украины-2012. Затем защищал цвета "Одессы".
В 2014-м начал зарубежный период игровой карьеры. Выступал в чемпионатах Германии, Литвы, Румынии и Венгрии. После возвращения на родину три года назад поиграл за "Тернополь" и "Одессу". Цвета сборной Украины защищал на рубеже 00-х и "десятых".
К слову, ранее сборная Украины проиграла Хорватии полуфинал пре-квалификации к Олимпиаде.
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