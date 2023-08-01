UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-форвард молодіжної збірної розширив представництво України в чемпіонаті Англії

Фото: Микола Кухаревич приміряв футболку "лебедів" (swanseacity.com)
Автор: Антон Федорців

Український нападник Микола Кухаревич поповнив лави валлійського "Свонсі", який розпочне сезон 2023/24 в англійському Чемпіоншипі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

22-річний форвард продовжить виступи на Альбіоні. Попередній сезон він провів у складі шотландського "Хіберніана".

Кухаревич уклав із "лебедями" контракт на 3 роки. Сума повноцінного трансферу з французького "Труа" наразі залишається таємницею. На "Ліберті Стедіум" він виступатиме під 19-м номером. За місце в основі українець конкуруватиме з нідерландцем Піру, англійцем Єйтсом і валлійцем Калленом.

У сезоні 2022/23 "Свонсі" фінішував на 10-й сходинці, відставши від зони плей-офф за вихід до Прем'єр-ліги всього на три очки. У 2011-2018 рр. "лебеді" провели 7 сезонів поспіль в АПЛ. Найвище досягнення – 8-ме місце (2014/15).

Хто такий Микола Кухаревич

Уродженець Рівненщини, вихованець луцької "Волині". На професіональному рівні дебютував за львівський "Рух" у липні 2020 року.

Після року в УПЛ перебрався до французького "Труа" за орієнтовно 300 тисяч євро. Закріпитися в Лізі 1 та бельгійській Лізі Жупіле в складі "Левена" (оренда) не зумів. Минулий сезон відіграв за "Хіберніан" у статусі орендованого – 15 матчів, 5 голів у шотландській Прем'єр-лізі.

Кухаревич поповнив українську колонію у чемпіонаті Англії. На рівні Прем'єр-ліги новий сезон розпочнуть Зінченко ("Арсенал"), Ярмолюк ("Брентфорд"), Мудрик ("Челсі"), Забарний ("Борнмут") і Миколенко ("Евертон").

До слова, раніше Зінченко став жертвою жарту одноклубника під час спільного інтерв'ю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Англії