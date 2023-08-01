Экс-форвард молодежной сборной расширил представительство Украины в чемпионате Англии

22-летний форвард продолжит выступления на Альбионе. Предыдущий сезон он провел в составе шотландского "Хиберниана".

Кухаревич заключил с "лебедями" контракт на 3 года. Сумма полноценного трансфера из французского "Труа" остается тайной. На "Либерти Стэдиум" он будет выступать под 19-м номером. За место в основе украинец будет конкурировать с нидерландцем Пиру, англичанином Йейтсом и валлийцем Калленом.

В сезоне 2022/23 "Сeонси" финишировал на 10-й строчке, отстав от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу всего на три очка. В 2011-2018 гг. "лебеди" провели 7 сезонов подряд в АПЛ. Наивысшее достижение – 8-е место (2014/15).

Кто такой Николай Кухаревич

Уроженец Ровненской области, воспитанник луцкой "Волыни". На профессиональном уровне дебютировал за львовский "Рух" в июле 2020 года.

После года в УПЛ перебрался во французский "Труа" за ориентировочно 300 тысяч евро. Закрепиться в Лиге 1 и бельгийской Лиге Жупиле в составе "Левена" (аренда) не сумел. Прошлый сезон отыграл за "Хиберниан" в статусе арендованного – 15 матчей, 5 голов в шотландской Премьер-лиге.

Кухаревич пополнил украинскую колонию в чемпионате Англии. На уровне Премьер-лиги новый сезон начнут Зинченко ("Арсенал"), Ярмолюк ("Брентфорд"), Мудрик ("Челси"), Забарный ("Борнмут") и Миколенко ("Эвертон").