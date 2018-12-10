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Екс-директора українського банку підозрюють у розкраданні 8 млн гривень

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 16:24
Екс-директора українського банку підозрюють у розкраданні 8 млн гривень
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Колишнього голову правління ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" підозрюють у нанесенні фінансовій установі 8 млн гривень збитків

Колишнього голову правління ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" підозрюють у зловживаннях, які завдали фінансовій установі 8 млн гривень збитків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Зокрема, працівниками слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві в рамках досудового розслідування встановлено, що чиновник банку з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах сторонніх підприємств одноосібно, без обов'язкової згоди членів наглядової ради та ігноруючи заборону умов кредитування, прийняв рішення про видачу ПрАТ "Донецьксталь" багатомільйонного кредиту. Таке зловживання повноваженнями завдало банківській установі збитки на суму 8 млн гривень.

Таким чином, екс-чиновнику банку інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Нагадаємо, ВР 20 листопада відмовилася зняти недоторканність з нардепа Станіслава Березкіна. Так, його підозрюють у причетності до розкрадання коштів державного "Ощадбанку". За скасування проголосували лише 160 парламентаріїв при 226 мінімально необхідних.

Слідство у справі народного депутата Станіслава Березкіна було заблоковано рішенням Верховної ради не дати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.

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