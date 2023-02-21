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Екс-директора держпідприємства "Сетам" арештували у справі про розтрату

Фото: екс-директора держпідприємства "Сетам" арештували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 лютого, апеляційний суд обрав запобіжний засіб колишньому гендиректору ДП "Сетам" через справу про розтрату майже півмільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього генерального директора ДП "Сетам" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 420 000 грн.

Суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП на рішення суду першої інстанції, яким вказаному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без задоволення. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Нагадаємо 29 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили колишньому генеральному директору державного підприємства про підозру в розтраті понад 485 млн гривень.

За версією слідства гендиректор ДП забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.

Нагадаємо, днями апеляційна палата ВАКС скасувала домашній арешт колишнього заступника голови Мінрегіону Василя Лозинського, натомість його беруть під варту.

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