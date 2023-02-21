Экс-директора госпредприятия "Сетам" арестовали по делу о растрате

Апелляционная палата ВАКС применила к бывшему генеральному директору ГП "Сетам" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 420 000 грн.

Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП на решение суда первой инстанции, которым указанному подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога.

Апелляционные жалобы стороны защиты суд оставил без удовлетворения. Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Напомним, 29 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили бывшему генеральному директору государственного предприятия о подозрении в растрате более 485 млн гривен.

По версии следствия, гендиректор ГП обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юридических лиц.