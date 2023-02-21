Экс-директора госпредприятия "Сетам" арестовали по делу о растрате

Сегодня, 21 февраля, апелляционный суд избрал меру пресечения бывшему гендиректору ГП "Сетам" из-за дела о растрате почти полмиллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Апелляционная палата ВАКС применила к бывшему генеральному директору ГП "Сетам" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 420 000 грн.
Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП на решение суда первой инстанции, которым указанному подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога.
Апелляционные жалобы стороны защиты суд оставил без удовлетворения. Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.
Напомним, 29 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили бывшему генеральному директору государственного предприятия о подозрении в растрате более 485 млн гривен.
По версии следствия, гендиректор ГП обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юридических лиц.
Напомним, на днях апелляционная палата ВАКС отменила домашний арест бывшего заместителя главы Минрегиона Василия Лозинского, вместо этого его берут под стражу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.