Екс-директор ЦРУ спрогнозував прогрес у звільненні українських територій цієї зими

"Україна в результаті тотальної мобілізації зараз має військову силу, яка набагато потужніша і боєздатніша, ніж те, що має Росія в Україні", - сказав він.

За його словами, українці на своїй землі і вони знають, за що вони борються, їх підтримують.

"Анексія чотирьох регіонів не має, зрештою, жодного значення. І ми бачимо, що Україна звільняє ці території", - сказав він.

Петреус зазначив, що завдяки підтримці західних партнерів та вмінню ефективно її використовувати, Україна розпочала звільнення своїх територій.

"Я не думаю, що українські війська уповільнюватимуть свій оперативний наступ з приходом зими", - сказав він, зазначивши, що взимку "буде досягнутий суттєвий прогрес".