Абсолютное большинство украинцев уверены в победе: сколько потребуется времени

В августе абсолютное большинство респондентов (93%) уверены, что Украина сможет отразить нападение России. Эта цифра почти не изменилась с начала марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

По данным опроса, не верят в победу 1% респондентов.

Считают, что для победы потребуется больше года, 20% опрошенных, полгода - год - 40%.

Верят в победу за несколько месяцев 20% опрошенных, за несколько недель - 4%, за неделю - 1%.

Затруднились с ответом 14% респондентов.

Опрос проведен 17-18 августа 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.