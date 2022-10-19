Экс-директор ЦРУ спрогнозировал прогресс в освобождении украинских территорий этой зимой

Россия сейчас находится в сложной ситуации, и президент Владимир Путин уже не может переломить динамику войны в Украине. Вооруженные силы Украины могут достигнуть существенного прогресса в освобождении украинских территорий этой зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.
"Украина в результате тотальной мобилизации сейчас имеет военную силу, которая гораздо мощнее и боеспособнее, чем то, что имеет Россия в Украине, - сказал он.
По его словам, украинцы на своей земле и они знают, за что они сражаются, все их поддерживают.
"Аннексия четырех регионов не имеет, в конце концов, никакого значения. И мы видим, что Украина освобождает эти территории", - сказал он.
Петреус отметил, что благодаря поддержке западных партнеров и умению эффективно ее использовать, Украина начала освобождение своих территорий.
"Я не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы", - сказал он, отметив, что зимой "будет достигнут существенный прогресс".
Напомним, абсолютное большинство украинцев верят в победу над Россией. В августе считали, что для победы потребуется больше года, 20% опрошенных, полгода - год - 40%. Верили в победу за несколько месяцев 20% опрошенных, за несколько недель - 4%, за неделю - 1%. Затруднились с ответом 14% респондентов.