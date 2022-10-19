Экс-директор ЦРУ спрогнозировал прогресс в освобождении украинских территорий этой зимой

"Украина в результате тотальной мобилизации сейчас имеет военную силу, которая гораздо мощнее и боеспособнее, чем то, что имеет Россия в Украине, - сказал он.

По его словам, украинцы на своей земле и они знают, за что они сражаются, все их поддерживают.

"Аннексия четырех регионов не имеет, в конце концов, никакого значения. И мы видим, что Украина освобождает эти территории", - сказал он.

Петреус отметил, что благодаря поддержке западных партнеров и умению эффективно ее использовать, Украина начала освобождение своих территорий.

"Я не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы", - сказал он, отметив, что зимой "будет достигнут существенный прогресс".