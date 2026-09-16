Екс-директор ЦРУ: ми на порозі появи повністю автономних систем озброєнь

"Ми стоїмо на порозі появи справді автономних систем. Уже проводяться відповідні експерименти: ви запускаєте її, і вона рухається до цілі без будь-якого подальшого втручання людини. Якщо ви можете її обслуговувати - чудово, а якщо ні, вона виконає те, на що запрограмована, і вже зараз починає доводити свою ефективність", - сказав Петреус.

За його словами, такі системи будуть впроваджуватися у набагато більшій кількості протягом другої половини цього року.

Крім того, з’являться більш ефективні засоби запуску.

"Тож замість того, щоб одна людина або кілька хлопців у пікапі запускали цю штуку за допомогою якоїсь системи, ви побачите більш ефективні пускові установки: знаєте, така чорна скринька, з якої вилітає дрон", - додав ексдиректор ЦРУ.

Він зазначив, що вже треба думати про майбутнє війни, яке стане більш автономним.

"Зрештою, ми не надто далекі від автономних систем, що складаються з інших автономних систем, які воюють одна з одною, а агентний штучний інтелект забезпечує усе це та фактично дає вказівки", - сказав Петреус.

За його словами, апаратного забезпечення все ще буде багато, але програмне забезпечення об’єднає всі датчики, надаючи дуже точну картину повітряної обстановки. Буде система управління боєм, що працюватиме автономно.

"Людина буде спостерігати за всім цим, але все відбуватиметься дуже, дуже швидко. І вона матиме повне уявлення про ситуацію в повітрі: що наближається, які об’єкти потрібно захищати тощо. Вона даватиме вказівки: "Займіться цим, займіться тим". Машина буде це робити", - зазначив ексдиректор ЦРУ.

Петреус підкреслив, що це лише один з елементів, але згодом це буде у всіх сферах.

"Це сфера протиповітряної оборони та протиракетної оборони, але ви побачите це й на землі", - додав він.