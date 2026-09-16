Экс-директор ЦРУ: мы на пороге появления полностью автономных систем вооружений

"Мы стоим на пороге появления действительно автономных систем. Уже проводятся соответствующие эксперименты: вы запускаете ее, и она движется к цели без какого-либо дальнейшего вмешательства человека. Если вы можете ее обслуживать - отлично, а если нет, она выполнит то, на что запрограммирована, и уже сейчас начинает доказывать свою эффективность", - сказал Петреус.

По его словам, такие системы будут внедряться в гораздо большем количестве в течение второй половины этого года.

Кроме того, появятся более эффективные способы запуска.

"Так что вместо того, чтобы один человек или несколько ребят в пикапе запускали эту штуку с помощью какой-то системы, вы увидите более эффективные пусковые установки: знаете, такой черный ящик, из которого вылетает дрон", - добавил эксдиректор ЦРУ.

Он отметил, что уже нужно думать о будущем войны, которое станет более автономным.

"В конце концов, мы не слишком далеки от автономных систем, состоящих из других автономных систем, воюющих друг с другом, а агентный искусственный интеллект обеспечивает все это и фактически дает указания", - сказал Петреус.

По его словам, аппаратного обеспечения по-прежнему будет много, но программное обеспечение объединит все датчики, предоставляя очень точную картину воздушной обстановки. Будет система управления боем, которая будет работать автономно.

"Человек будет наблюдать за всем этим, но все будет происходить очень, очень быстро. И у него будет полное представление о ситуации в воздухе: что приближается, какие объекты нужно защищать и т.д. Он будет давать указания: "Займитесь этим, займитесь тем". Машина будет это делать", - отметил эксдиректор ЦРУ.

Петреус подчеркнул, что это лишь один из элементов, но со временем это произойдет во всех сферах.

"Это область противовоздушной обороны и противоракетной обороны, но вы увидите это и на земле", - добавил он.