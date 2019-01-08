Экс-директор Николаевского аэропорта получил условный срок за взятку Савченко

Фото: Михаил Галайко (facebook/commihail galayko)

Галайко пытался дать взятку главе Николаевской ОГА Савченко

В Николаеве суд вынес приговор в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора Николаевского аэропорта Михаила Галайко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст приговора.

Таким образом, его лишили свободы до 4 лет условно за дачу 700 тысяч гривен взятки председателю Николаевской областной государственной администрации.

"Суд считает вину обвиняемого в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах доказанной. Сторонами соглашения согласовано наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а также согласовано освобождение от отбывания наказания с испытанием", - говорится в тексте решения.

Указано, что для того, чтобы остаться на должности, Галайко решил дать взятку председателю Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко.

Напомним, в конце декабря прошлого года Галайко признался в подкупе председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко. Так, Центральный райсуд Николаева утвердил соглашение Галайко с прокуратурой, согласно которому он признан виновным в попытке подкупа председателя Николаевской ОГА. С помощью взятки Галайко пытался решить вопрос продления трудового договора.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2017 директора аэропорта Николаева разоблачили на взятке. Во время передачи первой части в размере 700 тыс. гривен Галайко задержали "на горячем" в служебном кабинете Савченко. Позже его выпустили под залог в 2,5 млн гривен.