Экс-директор аэропорта Николаева признался в подкупе

Фото: Михаил Галайко (facebook.com/Михаил Галайко)

Галайко признался, что пытался подкупить главу Николаевской ОГА Савченко

Бывший директор аэропорта Николаева Михаил Галайко признался в подкупе главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Николаевской области.

Сообщается, что сегодня Центральный райсуд Николаева утвердил сделку Галайко с прокуратурой, в соответствии с которой он признан виновным в попытке подкупа главы Николаевской ОГА. С помощью взятки Галайко пытался решить вопрос продления трудового договора.

"Суд, приняв во внимание, что экс-чиновник полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с испытательным сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сумму неправомерной выгоды - 700 тыс. гривен - отнесли в пользу государственного бюджета.

Напомним, в прошлом году директора аэропорта Николаева разоблачили на взятке. Во время передачи первой части в размере 700 тыс. гривен Галайко задержали "на горячем" в служебном кабинете Савченко.

Позже его выпустили под залог в 2,5 млн гривен.