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Екс-директор Миколаївського аеропорту отримав умовний строк за хабар Савченку

Новини » Політика    08.01.2019 - 16:47
Екс-директор Миколаївського аеропорту отримав умовний строк за хабар Савченку
Фото: Михайло Галайко (facebook/commihail galayko)

Галайко намагався дати хабар главі Миколаївської ОДА Савченку

У Миколаєві суд ухвалив вирок щодо колишнього виконуючого обов'язки генерального директора Миколаївського аеропорту Михайла Галайка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на текст вироку.

Таким чином, його позбавили волі до 4 років умовно за дачу 700 тисяч гривень хабаря голові Миколаївської обласної державної адміністрації.

"Суд вважає вину обвинуваченого у вчиненні злочину за встановлених судом обставин доведеною. Сторонами угоди узгоджене покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням", - йдеться у тексті рішення.

Вказано, що для того, щоб залишитися на посаді, Галайко вирішив дати хабар голові Миколаївської обласної державної адміністрації Олексію Савченко.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Галайко зізнався у підкупі голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченко. Так, Центральний райсуд Миколаєва затвердив угоду Галайка з прокуратурою, відповідно до якої він визнаний винним у спробі підкупу голови Миколаївської ОДА. За допомогою хабара Галайко намагався вирішити питання продовження трудового договору.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці 2017 року директора аеропорту Миколаєва викрили на хабарі. Під час передачі першої частини в розмірі 700 тис. гривень Галайко затримали "на гарячому" у службовому кабінеті Савченка. Пізніше його випустили під заставу у 2,5 млн гривень.

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