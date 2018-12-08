Екс-директор ФБР дав свідчення в закритому режимі

Фото: Джеймс Комі (twitter.com/Newsweek)

Комі погодився дати повторні свідчення 17 грудня 2018

Колишній директор ФБР Джеймс Комі дав свідчення членам двох комітетів Палати представників Конгресу США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Засідання, яке тривало весь день, проходило в закритому режимі, хоча сам Комі заявив, що це могло бути зроблено і в публічному режимі. Він розповів, що законодавців найбільше цікавило електронне листування колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон, яка користувалася власним сервером в порушенні правил.

Також він розповів, що погодився дати нові свідчення 17 грудня 2018.

В Республіканській партії заявили, що залишилися незадоволені показаннями колишнього директора ФБР, так як він, за порадою адвокатів, відмовився відповідати на багато питань. У той же час представники Демократичної партії заявили, що питання республіканців були політично вмотивованими.

Президент США Дональд Трамп у себе в Twitter написав, що Комі повинен дати свідчення під присягою.

"Повна упередженість і корупція на найвищих рівнях попередньої адміністрації. Примусьте його відповідати на запитання під присягою!", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що экс-глава ФБР дасть свідчення у справі втручання росії у вибори. Колишній глава ФБР Джеймс Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях в Конгресі США у справі втручання росії у вибори.