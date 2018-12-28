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Екс-директор аеропорту Миколаєва зізнався у підкупі

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 15:38
Екс-директор аеропорту Миколаєва зізнався у підкупі
Фото: Михайло Галайко (facebook.com/Михаил Галайко)

Галайко зізнався, що намагався підкупити голову Миколаївської ОДА Савченка

Колишній директор аеропорту Миколаєва Михайло Галайко зізнався у підкупі голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Миколаївської області.

Повідомляється, що сьогодні Центральний райсуд Миколаєва затвердив угоду Галайка з прокуратурою, відповідно до якої його визнано винним у спробі підкупу голови Миколаївської ОДА. З допомогою хабара Галайко намагався вирішити питання продовження трудового договору.

"Суд, прийнявши до уваги, що екс-чиновник повністю визнав свою провину і співпрацював зі слідством, призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на чотири роки з випробувальним терміном на 1 рік", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що суму неправомірної вигоди - 700 тис. гривень - віднесли на користь державного бюджету.

Нагадаємо, минулого року директора аеропорту Миколаєва викрили на хабарі. Під час передачі першої частини в розмірі 700 тис. гривень Галайка затримали "на гарячому" у службовому кабінеті Савченка.

Пізніше його випустили під заставу в 2,5 млн гривень.

 

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