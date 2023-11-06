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Экс-депутат Николаевского горсовета получил 15 лет тюрьмы за работу на ГРУ России

Николаев, Понедельник 06 ноября 2023 17:07
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Экс-депутат Николаевского горсовета получил 15 лет тюрьмы за работу на ГРУ России Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшего депутата Николаевского горсовета приговорили к 15 годам тюрьмы за планы по созданию "народной республики" в случае оккупации региона Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Экс-депутат Николаевского горсовета возглавил кафедру в Николаевском институте права Национального университета "Одесская юридическая академия".

В начале полномасштабного вторжения России был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

Предатель хотел создать "народную республику"

По указанию агрессора предатель собирал разведданные о местах базирования в регионе подразделений Вооруженных сил Украины, СБУ и Национальной полиции.

Впоследствии он получил задание разработать концепцию так называемой "Николаевской народной республики", которую оккупанты планировали создать в случае захвата области.

По замыслу врага, захватчики хотели назначить руководителей этого псевдообразования, которые должны были обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой о "присоединении" Николаевской области в состав РФ.

Экс-депутату обещали работу в оккупационной "администрации"

"В случае создания фейковой "республики" российская военная разведка обещала своему агенту руководящую "должность" в рядах местной оккупационной администрации", - сообщили в СБУ.

Фото: Обыски у предателя (facebook.com/SecurSerUkraine)

Для выполнения вражеского задания предатель подготовил фейковое "обоснование" для создания так называемой "МНР", которое планировал отправить на "согласование" в Москву.

Именно поэтому, согласно замыслу агрессора, в случае захвата региона предатель должен был публично выступить от "имени" местных педагогов в поддержку оккупантов и провозгласить о создании фейковой "МНР".

Суд признал агента ГРУ виновным в госизмене

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по четырем статьям:

  • государственная измена, совершенное в условиях военного положения;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • пособничество государству-агрессору;
  • оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.

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