Екс-депутат із Одеси передав службі охорони РФ колекцію раритетних автомобілів (фото)
Колишній депутат Одеської міськради передав Федеральній службі охорони РФ колекцію раритетних автомобілів. За це правоохоронці оголосили йому підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру і УСБУ в Одеській області.
Деталі справи
Екс-депутат співпрацював із представниками Федеральної служби охорони РФ.
Він передав колекцію раритетних автомобілів для експонування на виставці "Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клубу федеральної служби охорони російської федерації" в Москві.
Спецслужби РФ використовували автомобілі в пропагандистській діяльності шляхом формування культу величі Росії, позитивного ставлення громадян до влади і силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом.
Які автомобілі передали в Росію
До переданої колекції увійшли вісім колекційних автомобілів:
- ПАКАРД TWELVE 1936 року;
- ЗІС 110 Б 1947 року;
- ЗІЛ 111А 1966 року;
- ЗІЛ 111 Г і ЗІЛ 111 Д, 1966 року;
- ЗІС 115 1953 року;
- ЗІЛ 41051 1985 року;
- ЗІЛ 41041, 1998 року.
За активну співпрацю з країною агресором, "одеський депутат" систематично отримував позитивні відгуки від представників політичної еліти ворога, а також був нагороджений грамотою від генерала ФСО Росії.
Фото: Колекція автомобілів (facebook.com)
Що йому загрожує
СБУ уточнила, що загальна вартість переданих автомобілів становить майже 10 млн доларів.
Йому повідомили йому про підозру за фактом пособництва державі-агресору. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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