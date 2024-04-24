Экс-депутат из Одессы передал службе охраны РФ коллекцию раритетных автомобилей (фото)
Бывший депутат Одесского горсовета передал Федеральной службе охраны РФ коллекцию раритетных автомобилей. За это правоохранители объявили ему подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру и УСБУ в Одесской области.
Детали дела
Экс-депутат сотрудничал с представителями Федеральной службы охраны РФ.
Он передал коллекцию раритетных автомобилей для экспонирования на выставке "Музейно-выставочного технического центра Автомобильно-мотоциклетного клуба федеральной службы охраны российской федерации" в Москве.
Спецслужбы РФ использовали автомобили в пропагандистской деятельности путем формирования культа величия России, положительного отношения граждан к власти и силовым структурам и мотивации молодежи к прохождению военной службы по контракту.
Какие автомобили передали в Россию
В переданную коллекцию вошли восемь коллекционных автомобилей:
- ПАКАРД TWELVE 1936;
- ЗИС 110 Б 1947;
- ЗИЛ 111А 1966;
- ЗИЛ 111 Г и ЗИЛ 111 Д, 1966;
- ЗИС 115 1953;
- ЗИЛ 41051 1985;
- ЗИЛ 41041, 1998 года.
За активное сотрудничество со страной агрессором, "одесский депутат" систематически получал положительные отзывы от представителей политической элиты врага, а также был награжден грамотой от генерала ФСО России.
Фото: Коллекция автомобилей (facebook.com)
Что ему грозит
СБУ уточнила, что общая стоимость переданных автомобилей составляет почти 10 млн долларов.
Ему сообщили ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СБУ расследует дела против предателей и коллаборантов
Служба безопасности Украины на постоянной основе сообщает о задержании предателей внутри Украины, а также ведет расследование дел против коллаборантов, которые находятся в РФ или на оккупированных территориях.
Сегодня СБУ объявила подозрение настоятелю Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополиту Арсению в помощи россиянам.
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