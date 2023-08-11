Екс-депутат Харківської міськради отримав понад 3 роки в'язниці

11 серпня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок суду першої інстанції від 21.09.2022.

Тоді колишнього депутата Харківської міської ради - очільника одного з комунальних підприємств Харкова було виправдано.

Деталі справи

"У 2016 році директор комунального підприємства, який на той момент також був депутатом міськради, за результатами проведених державних закупівель відповідного обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавства, вніс зміни до тендерної документації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це комунальне підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам, встановленим у тендерній документації.

Такі зловживання директора завдали комунальному підприємству збитків на суму близько 1 млн гривень, саме стільки коштів безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання.

У прокуратурі додали, що частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.

Покарання для депутата

Суд погодився з доводами прокурора, скасував виправдувальний вирок та визнав Фазілля Аббасова винуватим у "зловживанні владою або службовим становищем".

За вироком суду особі призначено покарання у виді 3,5 роки позбавлення волі. На виконання рішення суду колишнього посадовця взято під варту у залі суду. Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення.

Вироки за корупцію в Україні

Раніше ВАКС оголосив вирок у справі екс-судді Дніпровського райсуду Києва. Він отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Рік тому суддю Дзержинського районного суду міста Харкова Сергія Лазюка засудили за хабар, який він брав у 2015 році. Йому призначили 7 років позбавлення волі.