Экс-депутат Харьковского горсовета получил более 3 лет тюрьмы

11 августа 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на приговор суда первой инстанции от 21.09.2022.

Тогда бывший депутат Харьковского городского совета - глава одного из коммунальных предприятий Харькова был оправдан.

Детали дела

"В 2016 году директор коммунального предприятия, который на тот момент также был депутатом горсовета, по результатам проведенных государственных закупок соответствующего оборудования, действуя в интересах подконтрольного ему юридического лица и вопреки законодательству, внес изменения в тендерную документацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого коммунальное предприятие получило продукцию, которая не соответствовала требованиям, установленным в тендерной документации.

Такие злоупотребления директора нанесли коммунальному предприятию ущерб на сумму около 1 млн гривен, именно столько средств безосновательно получила фирма-победитель за поставку оборудования.

В прокуратуре добавили, что часть этих средств после получения была перечислена фирмой-поставщиком на счета компании, бенефициарным владельцем которой был директор коммунального предприятия.

Наказание для депутата

Суд согласился с доводами прокурора, отменил оправдательный приговор и признал Фазилля Аббасова виновным в "злоупотреблении властью или служебным положением".

По приговору суда лицу назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы. Во исполнение решения суда бывший чиновник взят под стражу в зале суда. Приговор апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения.

Приговоры за коррупцию в Украине

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