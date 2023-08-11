Екс-депутат Харківської міськради отримав понад 3 роки в'язниці

Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років тюрми колишнього депутата Харківської міської ради Фазіля Аббасова. Його звинувачували у зловживанні владою та службовим становищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

11 серпня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок суду першої інстанції від 21.09.2022.

Тоді колишнього депутата Харківської міської ради - очільника одного з комунальних підприємств Харкова було виправдано.

Деталі справи

"У 2016 році директор комунального підприємства, який на той момент також був депутатом міськради, за результатами проведених державних закупівель відповідного обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавства, вніс зміни до тендерної документації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це комунальне підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам, встановленим у тендерній документації.

Такі зловживання директора завдали комунальному підприємству збитків на суму близько 1 млн гривень, саме стільки коштів безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання.

У прокуратурі додали, що частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.

Покарання для депутата

Суд погодився з доводами прокурора, скасував виправдувальний вирок та визнав Фазілля Аббасова винуватим у "зловживанні владою або службовим становищем".

За вироком суду особі призначено покарання у виді 3,5 роки позбавлення волі. На виконання рішення суду колишнього посадовця взято під варту у залі суду. Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення.

Вироки за корупцію в Україні

Раніше ВАКС оголосив вирок у справі екс-судді Дніпровського райсуду Києва. Він отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Рік тому суддю Дзержинського районного суду міста Харкова Сергія Лазюка засудили за хабар, який він брав у 2015 році. Йому призначили 7 років позбавлення волі.